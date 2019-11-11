Вашингтон, 11 ноября, 2019, 05:38 — ИА Регнум. Ближайшие советники президента США Дональда Трампа призывали Никки Хейли во время работы в должности постоянного представителя США в ООН игнорировать требования главы Белого дома. Об этом американский политик написала в своей книге, сообщает BBC.

United States Mission Geneva Никки Хейли

Бывший постоянный представитель США в ООН выступила против процедуры импичмента в отношении президента США.

«Импичмент подобен смертной казни для государственных чиновников», — заявила Хейли.

В новой книге политик также рассказывает, что во время работы на посту представителя США в ООН ближайшие советники Трампа, а именно занимавшие тогда пост начальника штаба президента Джон Келли и госсекретаря Рекс Тиллерсон, приказали Хейли сопротивляться некоторым указаниям президента США. Свои требования чиновники объясняли необходимостью «спасти страну», поскольку они были убеждены, что «именно их, а не президентские решения отвечают интересам Америки».

Хейли заявила, что не стала подчинятся требованиям указанных лиц, поскольку считает, что Келли и Тиллерсон должны были сообщить о своих сомнениях непосредственно президенту США, а не действовать у него за спиной.