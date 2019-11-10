Ла-Пас, 11 ноября, 2019, 00:22 — ИА Регнум. Военные Боливии просят Эво Моралеса покинуть пост президента страны, сообщает 10 ноября агентство Reuters со ссылкой на заявление главы вооруженных сил Боливии Уильямся Калимана.

Presidencia.gob.bo Эво Моралес

«Мы предлагаем президенту государства отказаться от своего президентского мандата, что позволит восстановить мир и сохранить стабильность на благо нашей Боливии», — заявил генерал Калиман.

Кроме того, командующий вооруженными силами Боливии обратился к народу: «Также мы просим боливийский народ и мобилизованные секторы отказаться от насилия и беспорядков среди братьев, чтобы не запятнать наши семьи кровью, болью и трауром».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 10 ноября, президент Боливии Эво Моралес согласился провести новые президентские выборы.