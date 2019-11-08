Вологда, 10 ноября, 2019, 10:07 — ИА Регнум. Мэр Вологды Сергей Воропанов заявил, что город готов к встрече второй волны паводка и ликвидации возможных последствий. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, о «максимальной готовности» к ЧС глава муниципалитета также написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Vologda-oblast.ru Паводок в Вологодской области

Сергей Воропанов, мэр Вологды "Уровень воды в реке за сутки снизился более чем на метр и составляет 110,51 м по Балтийской системе. По прогнозам синоптиков в ближайшие дни ожидаются плюсовая температура и осадки, а значит вода вновь может подняться. Напомню, максимальной отметки в 111,47 м уровень воды достиг днем 7 ноября, критической для нас является отметка в 112,2 м. Продолжаем мониторить ситуацию. Готовимся к любому варианту развития событий».

По его словам, все действия в городе строго координируются с областным штабом. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников лично контролирует готовность муниципалитетов.

Для защиты левого берега реки Вологды протяжённостью 2,3 км и микрорайона Прибрежный, приготовлено шесть кранов, четыре экскаватора, 12 самосвалов, восемь шаланд, четыре автобуса для подвоза людей, автобус для работы оперативного штаба, полевая кухня.

«Крупные предприятия города и другие организации выразили готовность при необходимости оказать помощь физической силой», — отметил Воропанов.

В городе работает оперативный штаб, объявлен набор волонтёров — прежде всего, для информирования населения о действиях в случае ЧС.

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Напомним, с 4 по 6 ноября в Вологде выпала двухмесячная норма осадков, а уровень воды в реке приблизился к критической отметке. В целом по области из-за аномального циклона режим ЧС был введён в 13 районах. К 9 ноября из-за размыва дорог по-прежнему оставались отрезанными от «большой земли» несколько населённых пунктов.