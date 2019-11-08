Демянск, Новгородская область, , 18:12 — REGNUM В результате прохождения циклона по территориям Новгородской, Тверской и Вологодской областей в зоне подтопления оказался 101 жилой дом, в которых проживает 141 человек. Об этом сегодня, 8 ноября, на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Демянске Новгородской области сообщил старший оперативный дежурный Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ Александр Павлов.

По его словам, эвакуировано 116 жителей. В Новгородской области, по словам первого заместителя губернатора Сергея Сорокина, эвакуированы 68 человек.

«Сил и средств достаточно. Сейчас все усилия направлены на просушку домов, восстановление дорог и оценку ущерба. В областном бюджете зарезервированы средства на оказание помощи пострадавшим жителям. Они будут распределены после оценки ущерба», — отметил Сергей Сорокин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области подтопления произошли в населённых пунктах 11 районов. Наиболее пострадали Крестецкий, Валдайский и Демянский районы. С 6 ноября в регионе введён режим чрезвычайной ситуации. В Вологодской области режим ЧС был объявлен в 13 районах.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МЧС о пострадавших от паводка: «Никого без внимания не оставлять»