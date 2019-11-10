Москва, 10 ноября, 2019, 05:47 — ИА Регнум. Пешие экскурсии, кружки, игры и лекции: московские особо охраняемые природные территории (ООПТ) приглашают научится определять птиц по голосам, узнавать зверей по следам, послушать про осенние явления в жизни растений и животных, а также узнать, чем можно подкармливать птиц зимой. Список мероприятий на период 11−15 ноября публикует пресс-служба Мосприроды.

Дарья Антонова ИА REGNUM Белка

Около полусотни познавательных мероприятий предлагает москвичам столичная сеть ООПТ. Желающие побольше узнать о природе родного края смогут подобрать мероприятие на ближайшей к месту жительства охраняемой территории и на любой возраст.