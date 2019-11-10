Москва, 10 ноября, 2019, 05:34 — ИА Регнум. За прошедшие девять месяцев 2019 года правоохранителями раскрыто более 37 тысяч преступлений за минувшие годы. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Пресс-служба ведомства отмечает, что четверть от общего числа раскрытых преступлений являются тяжкими и особо тяжкими. Всего правоохранители раскрыли в течение года более 800 тыс. преступлений.

Также сообщается, что незавершенными пока остаются около 610 тыс. дел.