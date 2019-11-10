Ла-Пас, 10 ноября, 2019, 04:03 — ИА Регнум. Здания государственных СМИ Боливии, телеканалаBolivia TV ирадиостанции Red Patria Nueva, захвачены протестующими, их работа блокирована. Об этом 9 ноября сообщил президент страны Эво Моралес на своей странице в Twitter.

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Группа участников протеста, ворвалась в здания и запугала журнилистов, в следствие чего работа телеканала и радиостанции были остановлены.

«Они хотят заставить замолчать прессу, чтобы совершить переворот, — комментирует произошедшее Моралес. — …Они говорят, что защищают демократию, но они действуют как диктатура».

Ранее президент Боливии сообщил о попытке государственного переворота в стране. Недовольные результатами президентских выборов вышли на улицы. В нескольких городах на стороны митингующих перешли и полицейские.