Санкт-Петербург, 9 ноября, 2019, 22:29 — ИА Регнум. Подозреваемый в убийстве доцент исторического факультета СПбГУ Олег Соколов сделал явку с повинной. Об этом рассказал корреспонденту ИА REGNUM адвокат историка Александр Почуев.

Rvio.histrf.ru Олег Соколов (РВИО)

Адвокат уточнил, что Соколов может воспользоваться 51-й статьей Конституции РФ, позволяющей не свидетельствовать против себя.

«Возможно, воспользуется 51-й статьей Конституции, то есть будет давать признательные показания, но не будет свидетельствовать против себя», — сказал адвокат.

В настоящее время по уголовному делу об убийстве идут следственные действия, Соколов дает показания.

Напомним, известный историк, кандидат исторических наук подозревается в убийстве женщины, останки которой были найдены в рюкзаке Соколова и его квартире на набережной реки Мойка.

По данным СМИ, жертвой стала 24-летняя аспирантка истфака СПбГУ, однако личность погибшей должна подтвердить экспертиза.

Как сообщает издание «Фонтанка», меру пресечения Соколову, который был помещен в больницу с переохлаждением, планируется избрать в понедельник, 11 ноября.

Тем временем водолазы подняли на поверхность со дна Мойки черные пакеты. Предположительно, это отчленённые ноги молодой женщины.