Ньюкасл, Великобритания, 9 ноября, 2019, 20:47 — ИА Регнум. «Ньюкасл Юнайтед» одержал победу над «Борнмутом» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1.

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На 14-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Борнмута» Гарри Уилсон.

Футболисты «Ньюкасла» отыгрались перед перерывом, на 42-й минуте защитник Деандре Йедлин сравнял счёт. А на 52-й минуте другой защитник, Киран Кларк, забил победный мяч.

В настоящее время «Ньюкасл» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, в активе команды 15 очков после 12 туров. «Борнмут» идёт на седьмом месте с 16 очками.

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