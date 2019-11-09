Санкт-Петербург, 9 ноября, 2019, 18:00 — ИА Регнум. Подозреваемый в убийстве аспирантки СПбГУ преподаватель исторического факультета этого вуза Олег Соколов всегда был очень увлеченным и эмоциональным человеком, а во время лекций о наполеоновской эпохе мог начать говорить о Наполеоне от первого лица.

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Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала 9 ноября лично знакомая с Соколовым выпускница истфака СПбГУ, работающая в одном из государственных учреждений Санкт-Петербурга.

Она подчеркнула, что для всех, кто знает Соколова, новость о том, что известный историк подозревается в убийстве девушки, стала шоком и настоящим ударом.

«Я его знала, прежде всего, как очень увлеченного историка, большого знатока наполеоновской эпохи. Его способность интересно рассказывать о том, чем он занимается, снискала ему огромную популярность среди студентов. Его интересно было слушать, на его лекции ходило много людей», — вспоминает собеседница агентства.

Она отмечает, что Соколов был добросовестным и требовательным преподавателем, а кроме того, известным в России и за ее пределами реконструктором, фактически, «лицом российской военно-исторической реконструкции». «Пока сложно сказать, как случившееся скажется на этом движении», — отметила выпускница истфака.

Отвечая на вопрос, была ли у Соколова среди студентов и коллег репутация конфликтного человека, скандалиста, собеседница ИА REGNUM отметила, что он был «очень эмоциональным человеком».

«Но эмоциональность эмоциональности рознь. Этот человек очень увлечен фигурой Наполеона и мог сказать во время лекции: «Когда по моему приказу войска открыли огонь…». В пылу эмоций — это одно. А конфликты, переходящие в такую тяжелую стадию — это уже несколько другое. Но я об этом ничего не знаю», — резюмировала историк.

Она добавила, что в предыдущие годы Соколов не производил на окружающих впечатление неадекватного или невменяемого человека, а потому известие о страшном преступлении, которое ему инкриминируют, стало потрясением для тех, кто его знает.

Rvio.histrf.ru Олег Соколов в роли Наполеона (фото пресс-службы РВИО)

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Как сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, утром 9 ноября на набережной реки Мойка из воды с признаками переохлаждения извлекли мужчину 1956 года рождения, в рюкзаке которого были обнаружены две женские руки и травматический пистолет. Этим человеком оказался доцент СПбГУ, кандидат исторических наук Олег Соколов. Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Предположительно, жертвой преступления стала 24-летняя выпускница СПбГУ, аспирантка вуза, ученица Соколова, уроженка Краснодарского края, с которой он состоял в близких отношениях. Однако личность погибшей должна подтвердить экспертиза.