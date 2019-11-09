Кишинёв, 9 ноября, 2019, 17:17 — ИА Регнум. Молдавия полностью готова получать газ в реверсном режиме. Об этом кишиневскому изданию NewsMaker. md заявили в компании «Молдовагаз».

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Там отметили, что молдавская сторона завершила модернизацию газоизмерительных станций в Каушанах и в Вулканештах, необходимой для реверсных поставок.

Ранее украинский поставщик газа «Укртрансгаз» сообщил, что модернизировал газоизмерительную станцию (ГИС) «Гребеники». Через эту станцию и станцию в Каушанах газ можно поставлять в реверсном режиме из Румынии на Украину, а затем в Молдавию.

Еще ранее «Укртрансгаз» и «Молдовагаз» вместе с операторами ГИС Болгарии, Румынии и Греции согласовали возможности поставок газа из Румынии. Речь идет об обеспечении транспортировки газа через трансбалканские трубопроводы в реверсном направлении по территории этих стран на Украину и в Молдавию.

Напомним, сейчас Молдавия на 100% зависит от российского газа и этой зимой может остаться без топлива из-за разногласий по транзиту между Россией и Украиной.