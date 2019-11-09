Симферополь, 9 ноября, 2019, 17:15 — ИА Регнум. В первый день продаж железнодорожных билетов в Крым превысил 5 тыс. штук, об этом 9 ноября сообщает пресс-служба компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

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Маршрут, пользующийся наибольшим спросом, стал маршрут Москва — Симферополь. Наибольшее количество билетов было куплено в кассах Москвы и Московской области.

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Напомним, продажи билетов на поезда, следующие в Крым впервые начались 8 ноября 2019 года. Первый поезд отправится 23 декабря из Санкт-Петербурга, 24 декабря — из Москвы.