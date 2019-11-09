Санкт-Петербург, 9 ноября, 2019, 16:35 — ИА Регнум. Депутат муниципального образования «Малая Охта» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, выпускник исторического факультета СПбГУ Василий Кунин рассказал в соцсетях о том, что преподаватель истфака Олег Соколов, подозреваемый в убийстве своей бывшей студентки и расчленении ее тела, уже давно проявлял признаки агрессии и неадекватного поведения. Но на них вовремя не среагировали, и потому произошла трагедия.

Rvio.histrf.ru Олег Соколов (фото пресс-службы РВИО)

«Это просто мрак. Сегодня мой бывший преподаватель убил мою бывшую сокурсницу, — пишет Василий Кунин. — Отвратительно то, что это не произошло, как гром среди ясного неба. Олег Соколов уже подавал признаки нетерпимости и невменяемости».

Он напомнил, что в марте 2018 года во время лекции доцента Олега Соколова в лектории Института Истории СПбГУ один из слушателей задал Соколову вопрос о конфликте с историком Евгением Понасенковым.

«Реакцией Олега Валерьевича стало требование немедленно «убираться отсюда», после чего несколько человек, включая как минимум одного студента Института Истории, с применением физической силы фактически выкинули молодого человека из аудитории», — писал тогда Кунин в открытом письме директору истфака СПбГУ, в котором просил разобраться в инциденте.

«Нужно ли говорить, что всё спустили на тормозах», — констатирует сегодня муниципальный депутат.

«Потом было заявление от студентки, которая состояла в романтических связях с Олегом Валерьевичем и которую он периодически избивал. Полиция никак не отреагировала на заявление», — продолжил Василий Кунин.

«В голове всё это не укладывается», — добавил он.

Напомним, утром 9 ноября на набережной реки Мойка из воды был извлечен мужчина 1956 года рождения, в рюкзаке которого были обнаружены две отчлененные женские руки, а также травматический пистолет. Задержанный — доцент СПбГУ Олег Соколов. Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Жертвой преступления, по данным СМИ, стала 24-летняя выпускница СПбГУ, ученица Соколова, уроженка Краснодарского края, с которой он состоял в близких отношениях.

https://twitter.com/wassek96/status/1193151877560573952