Москва, 9 ноября, 2019, 11:29 — ИА Регнум. Какая польза и какой вред могут быть от мандаринов, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина 9 ноября в интервью изданию «Вечерняя Москва».

Карл Вильгельм Балсгаард. Натюрморт с мандаринами.1860

Специалист пояснила, что мандарины очень полезны из-за содержания в них витаминов, микро‑ и макроэлементов, антиоксидантов. Особенная польза от этих фруктов в осенне-зимний период, когда их рекомендуется употреблять в качестве профилактической меры в сезон вирусных заболеваний, ведь мандарины содержат вещества, подавляющие рост грибков и бактерий, а также бета-каротин, необходимый для обновления слизистых.

Кроме того, мандарины содержат много калия, полезного для сердечной мышцы и антиоксидант, большая часть которого содержится в белой плёнке, которую большая часть любителей мандаринов совершенно напрасно выкидывает.

При этом диетолог предупредила, что есть мандарины на голодный желудок противопоказано из-за высокой кислотности фрукта. По этой же причине людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует очень осторожно употреблять цитрус, а лучше вообще воздержаться от него. Среднее количество мандаринов, которое в день может употребить здоровый человек, составляет не более 2−3 штук.

Кроме того, врач предупредила тех, кто любит заваривать мандариновую кожуру, что плодовые деревья часто обрабатывают противогрибковыми средствами, которые могут негативно сказаться на здоровье человека. Обработанный фрукт часто имеет яркий блеск, кожуру с таких плодов лучше выбрасывать.

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