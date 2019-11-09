Киев, 9 ноября, 2019, 08:55 — ИА Регнум. Процент употребления русского языка в эфире украинского телевидения возросла за год с 7% до 27%. Об этом свидетельствуют данные аналитического обозрения «Положение украинского языка в Украине в 2019 году», обнародованные движением «Пространство свободы» 8 ноября, сообщает ИА Укринформ.

Киевский международный институт социологии Языки используемые на Украине. Опрос за 2017 год, данные по макрорегионам

В то же время доля украинского языка в эфире украинских телеканалов уменьшилась за год с 64% до 40%. Остальное эфирное время, как говорится в отчете организации, транслируются двуязычные (русский и украинский) телепередачи.

Как свидетельствуют данные исследования, украинский язык на Украине «стал естественным» для радиоэфиров. В частности, 56% песен в эфирах украинских радиостанций звучат на украинском языке, а 90% передач на общенациональных радиостанциях ведется на украинском языке.

Касательно роли украинского языка в образовании в отчете отметили, что доля школьников, желающих получать образование на государственном языке, возросла за год на 1% (с 91% до 92%). С 95% до 96% возросла доля учеников первых классов, предпочитавших получать образование на украинском языке.

Доля газет, которая издается на государственном языке, составляет 33% от общего тиража, отметили в отчете, а процент книг, издаваемых на украинском — 85% от совокупного тиража. 89% фильмов демонстрируются на украинском языке либо как на языке оригинала, либо путем дубляжа, а в остальных случаях фильмы либо озвучены на украинском языке, либо с украинскими субтитрами.

Также в исследовании сказано, что в 26 украинских городах только в 51% заведениях общественного питания персонал обслуживает украиноязычных клиентов на украинском языке.

ИА REGNUM напоминает, согласно исследованиям, обнародованным в октябре, 54% жителей Украины положительно относятся к России. Отметим, в октябре 2018 года на Украине заработал закон о квотах, согласно которому контент на украинском языке в эфире общенациональных каналов должен составлять 75%, а для местных телеканалов — 60%.

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