Лондон, 9 ноября, 2019, 05:53 — ИА Регнум. Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил, что опасается за жизнь сына в тюрьме после «девяти лет преследований», сообщает газета The Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Джулиан Ассанж

«Нужно признать горькую правду, что он может умереть в тюрьме», — заявил он.

По словам Шиптона, возможность смерти Ассанжа является фактом, а не беспочвенным беспокойством. Газета отмечает, что спецдокладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер констатировал, что условия содержания основателя WikiLeaks угрожают его жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября спецдокладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер заявил, что Ассанж подвергался в тюрьме психологическим пыткам в течение долгого времени. Этот вывод был сделан им на основе медицинского заключения.