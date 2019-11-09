Сидней, Австралия, 9 ноября, 2019, 05:22 — ИА Регнум. Лесные пожары в Австралии привели к гибели двоих человек, еще семеро числятся пропавшими без вести, заявил 9 ноября премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян. Об этом сообщает издание Sydney Morning Herald.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

Сейчас на юго-востоке Австралии бушует 135 пожаров. Их жертвами, по сообщениям пожарной службы Нового Южного Уэльса, стали по меньше мере 30 человек. Местные власти ожидают, что их число может увеличиться.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что из-за природных пожаров на территории заповедника в штате погибло больше половины коал.

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