Мехико, 9 ноября, 2019, 03:45 — ИА Регнум. Военнослужащие армии Мексики изъяли в пограничном с США штате Тамаулипас крупную партию кокаина, сообщает пресс-служба мексиканского министерства обороны.

Граница США и Мексики

Сообщается, что военнослужащие на контрольно-пропускном пункте «Ла Кома» обыскали грузовик с тентом и обнаружили подозрительный груз. Выяснилось, что в грузовике пытались провезти 153 килограмма кокаина, стоимость которого оценивается в $2 млн. Водителя автомобиля задержали, наркотики были изъяты.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября мексиканская полиция обнаружила свертки с кокаином в международном аэропорту Мехико. В результате осмотра дренажных труб в канализации аэропорта были обнаружены 67 упаковок с наркотиками.