Сиэтл, США, 9 ноября, 2019, 03:45 — ИА Регнум. Авиакомпания American Airlines решила отложить эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX до 5 марта 2020 года, 8 ноября сообщается на сайте компании.

Nathan Coats Boeing 737 MAX авиакомпании American Airlines

Сроки эксплуатации были отложены из-за двух авиакатастроф, причиной которых могли стать дефекты в одной из систем самолета. В Boeing заявили, что занимаются устранением этих недочетов. Кроме того, авиастроительный гигант обновил программу подготовки пилотов.

До 5 марта American Airlines, авиапарк которой насчитывает 24 единицы Boeing 737 MAX, будет выполнять только демонстрационные и тренировочные полеты.

Напомним, в результате двух катастроф с самолетами Boeing 737 MAX в октябре 2018 года и марте 2019 года погибли 346 человек.