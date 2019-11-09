Санкт-Петербург, 9 ноября, 2019, 03:30 — ИА Регнум. Родители 12-летней российской девочки, погибшей в августе в Турции, 9 ноября встретятся с председателем СК РФ Александром Бастрыкиным. Об этом 8 ноября отец погибшей девочки Андрис Лейкуцис сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

"Цель, оправданная и обоснованная, достойна что бы идти к ней. Завтра мы приглашены на приём к господину Бастрыкину», — написал Лейкуцис.

В настоящее время материалы дела находятся в производстве следственного управления следственного комитета России по Ленинградской области. Предполагается, что родители могут попросить передать расследование в центральный аппарат СК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 12-летняя Алиса Адамова утонула в бассейне на территории отеля в городе Бодрум в Турции после того, как её руку во время плавания затянуло в трубу. Девочка была экстренно госпитализирована в критическом состоянии, но спасти её уже не смогли.

28 октября стало известно, что мать погибшей в Турции девочки включена правоохранителями Турции в список обвиняемых по данному делу в качестве «обвиняемой второй степени».