Рига, 9 ноября, 2019, 00:21 — ИА Регнум. 8 ноября во всех 14 залах крупнейшего кинотеатра Риги, в преддверии государственных праздников, состоялась премьера полнометражного художественного фильма «Души в снежном вихре» (Dvēseļu putenis) — пишет портал LSM.

Цитата из к/ф «Души в снежном вихре». реж. Дзинтарс Дрейбергс. 2019. Латвия Молитва

Патриотическое кино с невероятно большим для Латвии бюджетом, в начале производства он оценивался в 2,1 млн евро, а сейчас создатели не комментирует окончательную сумму, снималось в течение нескольких лет. Первые 200 000 евро от Министерства культуры группа получила ещё в далёком 2014 — ом.

Фильм снят по-одноимённому, 800 страничному, роману 1935 года Александра Грина, которого не следует путать с более известным коллегой по литературе и однофамильцем, автором «Алых парусов».

Действие разворачивается на фоне событий Первой мировой войны, а также боев за Ригу подразделений латышских стрелков с корпусом генерала Бермондта-Авалова, иногда именовавшегося, как Русская Западная добровольческая армия. Бои под Ригой в середине октября 1919 года сегодня официальной пропагандой Латвии преподносятся, как война за независимость. Хотя тогда, при поддержке английского флота и четырёх бронепоездов из Эстонии в Латвии удалось разбить фактического союзника генерала Юденича, и, таким образом, поддержать Ленинское правительство, способствовать установлению Советской власти в России.

Билеты на сеансы были выкуплены за неделю до премьеры. Режиссёром картины стал Дзинтарс Дрейберг. Предыдущий патриотический блокбастер «Стражи Риги» (Rigas sargi), режиссёра Айгара Граубе при бюджете 2,2 млн латов собрал в прокате 500 000 латов (около 700 000 евро).