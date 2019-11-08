Львов, Украина, 8 ноября, 2019, 23:41 — ИА Регнум. Компания IKEA не будет открывать завод по обработке древесины во Львовской области, заявил руководитель управления инвестиционной политики Львовской областной администрации Роман Матис, сообщил местный телеканал Tvoemisto.tv.

«Не состоится этого. Я не говорю, что это невозможно в принципе. IKEA будет, но не сегодня. У неё другие задачи. Украинский бизнес не готов стать партнёром», — рассказал он.

Чиновник отметил, что состояние деревообрабатывающей промышленности Львовской области не позволяет украинским компаниям сотрудничать с иностранным партнёром.

Напомним, переговоры об открытии деревообрабатывающего завода IKEA во Львовской области шли с 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Киеве ожидается открытие первого магазина IKEA. При этом шведская компания увеличила с 2020 года объёмы закупок мебели у белорусских производителей.

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