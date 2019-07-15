Киев, , 18:16 — REGNUM

На Украине открытие первого магазина IKEAпринесет прибыль не только шведским, но и белорусским товаропроизводителям. Об этом 15 июля написал на своей странице в Фейсбук политолог Украинского института будущего Игар Тышкевич.

«В Украине ожидают приход IKEA — открытие первого магазина. Это событие расценивают как знак другим инвесторам. Страна становится готова и это, дескать, признание украинских реформ. Поэтому отношение к первому универмагу шведской сети более чем трепетное, лежащее за пределами банальной матрицы восприятия потребителя «пришёл-понравилось-купил». Не спорю, IKEA — действительно мощный игрок, компания со своими принципами ведения бизнеса. И это может быть сигналом… Но задавались ли вы вопросом: кто делает такие милые безделушки, практичную мебель для IKEA ? И является ли наличие магазина признаком прихода данной компании в страну, есть ли другие варианты», — отметил Тышкевич.

Он сообщил, что с 2020 года IKEA в два раза увеличивает объёмы закупок мебели у белорусских производителей.

«…по инициативе самой компании IKEA в Минске проходит день закупок под девизом « Go Belarus »…Результат пришёл на днях — в 2020 году компания IKEA в два раза увеличивает объёмы закупок мебели у белорусских производителей: со 100 млн евро до 200 млн евро в год. Этого долго тоже долго ждали — белорусские производители уже 9 лет добивались увеличения закупок. То есть, если раньше на 900 млн евро экспортной выручки от шведов надо было работать 9 лет, с 2020 года на это потребуется не более 4,5», — пояснил Тышкевч.

Он посоветовал украинским товаропроизводителям проработать возможности массового размещения заказов от IKEA.

«Остаётся лишь два вопроса: почему бы Украине не проработать возможности массового размещения заказов от IKEA у украинских производителей? Не пострадают ли белорусские запасы промышленного леса, поскольку сегодняшние темпы вырубки находятся в балансе с темпами посадки новых лесов? Ну и… да, Лукашенко достаёт новый калькулятор», — подытожил Тышкевич.

Как сообщало ИА REGNUM, еще в сентябре 2018 года экс-президент Украины Петр Порошенко подтвердил приход шведской компании IKEA в страну. По его словам, выход IKEA на украинский рынок станет хорошим сигналом для других мировых брендов, что с Украиной нужно иметь дело.

Напомним, шведская компания IKEA подписала договор аренды на помещение площадью около 4000 кв. м с киевским ТРЦ Ocean Mall, вблизи станции метро «Лыбидская». Кроме того, в июле компания опубликовала объявление о наборе сотрудников в украинское отделение.