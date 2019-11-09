Додома, 9 ноября, 2019, 14:27 — ИА Регнум. Представитель Совета по борьбе с малярией в странах мира, бывший президент Танзании Джакайя Киквете заявил, что странам Африки необходимо инвестировать средства в управление, финансы и технологии, для того чтобы искоренить маларию.

(сс) Dunpharlain Малярийный комар

В состав Совета входит 11 всемирно известных лиц, занимающихся борьбой с данным заболеванием, в их число входит Билл Гейтс, Аликс Данготе, Питер Шенин, король Эсватини Мсвати III, Граса Машел и другие.

Киквете сделал данное заявление, выступая на заседании Совета министров стран САДК (Сообщество развития Юга Африки), на котором обсуждались вопросы здравоохранения и СПИДа.

«Мы полны решимости полностью избавить весь мир от малярии и на данный момент стремимся обеспечить диалог между законодателями стран и министрами», — отметил бывший президент Танзании.

«Страны САДК полностью избавятся от малярии после того, как смогут собрать денежные средства для инвестирования их в сферы управления, финансов технологий», — подчеркнул Киквете.