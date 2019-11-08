Киев, 8 ноября, 2019, 21:52 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с основателем китайской компании Alibaba Group Джеком Ма, сообщил 8 ноября официальный сайт президента Украины.

Пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский и основатель китайской компании Alibaba Group Джек Ма

«У нас очень амбициозные цели. Мы хотим полностью перезагрузить Украину, чтобы в стране появлялись такие люди, как вы», — сказал Зеленский.

Он рассказал предпринимателю о проекте «Государство в смартфоне» и обсудил возможное сотрудничество в сфере информационных технологий.

Зеленский отметил, что Украина может многое предложить инвесторам, в частности компании Alibaba. Он предложил Джеку Ма открыть на Украине центр для проведения научно-исследовательских работ (НИОКР), что позволит китайской компании усилить работу в европейском регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский назвал Украину алмазом в сердце Европы, требующим огранки путём «внутренних реформ и внешних инвестиций».

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