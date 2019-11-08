«Почта России» попросила денег из ФНБ
Москва, 8 ноября, 2019, 20:32 — ИА Регнум. С просьбой направить часть денег из Фонда национального благосостояния на развитие её инфраструктуры обратилась в правительство «Почта России».
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«Почта России»
Соответствующее обращение было направлено ещё в октябре, и глава правительства Дмитрий Медведев дал распоряжение его рассмотреть, сообщил источник «Интерфаксу».
Напомним, 7 ноября российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что часть денег из ФНБ в новом году будет направлена на развитие регионов.
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