Москва, 8 ноября, 2019, 20:32 — ИА Регнум. С просьбой направить часть денег из Фонда национального благосостояния на развитие её инфраструктуры обратилась в правительство «Почта России».

Digital.gov.ru «Почта России»

Соответствующее обращение было направлено ещё в октябре, и глава правительства Дмитрий Медведев дал распоряжение его рассмотреть, сообщил источник «Интерфаксу».

Напомним, 7 ноября российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что часть денег из ФНБ в новом году будет направлена на развитие регионов.

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