Москва, 8 ноября, 2019, 20:14 — ИА Регнум. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги прибудет с визитом в Россию в ближайшие полтора месяца. Об этом журналистам заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

World Economic Forum Тосимицу Мотэги

«Визит министра иностранных дел Японии ожидается до конца года», — сказал он.

Моргулов также не исключил, что глава МИД РФ Сергей Лавров и его японский коллега проведут встречу «на полях» заседания глав МИД Группы двадцати в Нагое.