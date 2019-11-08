Великий Новгород, 8 ноября, 2019, 19:01 — ИА Регнум. Прокуратура Новгородской области сегодня, 8 ноября, за два часа горячей линии собрала 24 жалобы от пострадавших в ходе дождевого паводка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, к прокурорам обратились жители Великого Новгорода, а также шести районов области: Боровичского, Валдайского, Крестецкого, Новгородского, Старорусского и Чудовского.

ГУ МЧС по Новгородской области

«Вопросы касались отсутствия электроэнергии в отдельных населенных пунктах, нарушения транспортного сообщения, возмещения ущерба, бездействия должностных лиц органов местного самоуправления и управляющих компаний», — сообщили в прокуратуре Новгородской области.

В ведомстве заверили, что каждое обращение и.о. прокурора области Сергей Столяров возьмёт на личный контроль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области с 6 ноября действует режим чрезвычайной ситуации. Последствия паводка, коснувшиеся 11 районов области, ликвидируются круглосуточно.

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По данным на 18:00 8 ноября, в зоне подтопления остаются 31 населённый пункт в девяти районах Новгородской области: подтоплено 68 жилых домов, в которых проживает 115 человек, в том числе 13 детей, 568 приусадебных участков, повреждено 35 участков дорог, 11 деревянных переправ, отсутствует проезд к 14 населённым пунктам в семи районах. Число эвакуированных достигло 76 человек.