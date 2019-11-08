Вашингтон, 8 ноября, 2019, 18:26 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп выразил желание посетить Москву на День Победы в 2020 году. Об этом он заявил в ответ на вопрос ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Он подтвердил получение соответствующего приглашения с российской стороны. Вместе с тем американский лидер допустил, что его поездка в российскую столицу может оказаться под угрозой срыва из-за предвыборной гонки, которая начнётся в США в этот период.