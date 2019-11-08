Канберра, 8 ноября, 2019, 17:26 — ИА Регнум. Больше половины коал, проживавших на территории заповедника в австралийском штате Новый Южный Уэльс, погибли в результате природных пожаров. Об этом 8 ноября сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные организации Koala Conservation Australia, занимающейся сохранением популяции коал.

Коалы

Как сообщили специалисты организации, жертвами лесных пожаров стали 350 коал, проживавших в заповеднике на северном побережье Австралии. При этом общая численность этих сумчатых в заповеднике составляла от 500 до 600 особей.

Также отмечается, что лесные пожары уничтожили две трети среды обитания коал на территории природного заповедника возле озера Инес, что также может в дальнейшем отрицательно сказаться на восстановлении популяции животных. Спасённых коал размещают в специальном реабилитационном центре, где им делают перевязки и выкармливают эвкалиптовыми листьями и специальной смесью. Сотрудники лечебного учреждения пояснили, что для оценки ущерба, нанесённого популяции животных лесными пожарами в заповеднике потребуется как минимум десять дней.

Представитель совета по охране природы в штате Новый Южный Уэльс Джеймс Тремейн пояснил, что сейчас в Австралии насчитывается от 50 тыс. до 100 тыс. коал. Но лесные пожары и вырубка эвкалиптовых лесов, сокращающие кормовую базу этих животных, а также изменения климата приводят к сокращению популяции этих животных. И если сокращение продолжится в таком же темпе, какой наблюдается в последние 20−230 лет, то к середине текущего века коалы могут исчезнуть в дикой природе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о коале, оккупировавшей автомобиль австралийца из-за работающего там кондиционера, который привлёк внимание животного в жаркую погоду.