Ставки по ипотеке снизятся благодаря внедрению в РФ счетов эскроу – эксперт
Москва, 8 ноября, 2019, 15:45 — ИА Регнум. Переход на проектное финансирование снизит банковские риски, что в свою очередь повлияет и на понижение ипотечных ставок, считает эксперт отдела консультации по недвижимости ООО «Эрнст энд Янг» Илья Сухарников. Об этом он заявил 8 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева, предположившего, что ещё до 2024 года ставки по ипотеке могут достигнуть 7,9%.
Как отметил Сухарников, в настоящее время есть довольно много программ, которые поддерживают ставки по ипотеке — в частности анонсированные льготы для Дальнего Востока, для многодетных семей и так далее. Это, по мнению эксперта, в целом немного снижает среднюю эффективную ставку по ипотеке.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ставки по ипотеке в перспективе нескольких лет могут составить 7−8%. Она подчеркнула, что ставки по ипотеке будут снижаться вслед за снижением инфляции.