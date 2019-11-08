Первоуральск, Свердловская область, 8 ноября, 2019, 15:36 — ИА Регнум. В свердловском Первоуральске несколько многоквартирных домов остались без отопления и горячей воды. Ни того, ни другого нет примерно с 14:00 по местному времени (12:00 мск), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

В частности, под отключение попали дома на улице Трубников. В аварийной службе жильцам пояснили, что причиной стала авария на теплосетях. Её сейчас устраняют сотрудники Свердловской теплоснабжающей компании.

Отметим, сейчас на улице минус 5 градусов. Похолодание продолжается. К утру 9 ноября синоптики обещают до минус 10 градусов.