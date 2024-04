Лос-Анджелес, США, 8 ноября, 2019, 15:13 — ИА Регнум. Кинокомпания Disney выдвинула основной состав актёров из кинокомикса «Мстители: Финал» на премию «Оскар 2020». Об этом 8 ноября сообщил портал We Got This Covered.

Постер фильма «Мстители Финал»

Таким образом, Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Марк Руффало, Крис Хемсворт, Джереми Реннер, Джош Бролин, Пол Радд и Дон Чидл будут соревноваться за звание лучшего актёра второго плана. За премию в номинации «Лучшая актриса второго плана» будут бороться Скарлетт Йоханссон, Гвинет Пэлтроу, Зои Салдана, Карен Гиллан и Бри Ларсон.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Disney выдвинуло фильм «Мстители: Финал» режиссёров Энтони и Джо Руссо на премию «Оскар» в номинациях «Лучший фильм», «Лучший дизайн костюмов», «Лучшая режиссура», «Лучший звуковой монтаж» и «Лучший монтаж».