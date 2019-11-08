Москва, 8 ноября, 2019, 15:08 — ИА Регнум. Маловероятно, что в ближайшем будущем в России ставка по ипотеке опустится до 7,9% годовых, считает экономист Владислав Гинько. Об этом он заявил 8 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева, который предположил, что показатель в 7,9%, возможно, будет достигнут ещё до 2024 года.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Как полагает Гинько, безвредное для экономики РФ понижение ставки по ипотеке до 7,9% маловероятно, что связано с вопросами доходности банковского сектора, который не сможет себе позволить такого процента. Более того, по мнению Гинько, ситуация может сложиться так, что «в банковскую сферу вообще никто не захочет пойти».

«Иными словами, банки будут закрываться, если выяснится, что маржа банковской деятельности упадёт ниже определённого уровня, — сказал Гинько. — Если в результате понижения ставок по ипотеке банки не смогут реализовывать свои кредитные продукты по той стоимости, которая обеспечивает банковским акционерам приемлемую для них норму прибыли, то они могут просто прекратить свою деятельность. Может начаться отток капитала. Это, в свою очередь, приведёт к снижению конкуренции, что не может привести к снижению ставок по ипотеке. Банковскую сферу надо регулировать, но на нее нельзя давить».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Моисеева, в России ставка по ипотеке в размере 7,9% годовых, указанных в нацпроекте «Жильё и городская среда» как целевой показатель на 2024 год, может быть достигнута раньше данного срока.