Снижение ставок по ипотеке может обернуться в РФ закрытием банков – прогноз
Москва, 8 ноября, 2019, 15:08 — ИА Регнум. Маловероятно, что в ближайшем будущем в России ставка по ипотеке опустится до 7,9% годовых, считает экономист Владислав Гинько. Об этом он заявил 8 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева, который предположил, что показатель в 7,9%, возможно, будет достигнут ещё до 2024 года.
Как полагает Гинько, безвредное для экономики РФ понижение ставки по ипотеке до 7,9% маловероятно, что связано с вопросами доходности банковского сектора, который не сможет себе позволить такого процента. Более того, по мнению Гинько, ситуация может сложиться так, что «в банковскую сферу вообще никто не захочет пойти».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Моисеева, в России ставка по ипотеке в размере 7,9% годовых, указанных в нацпроекте «Жильё и городская среда» как целевой показатель на 2024 год, может быть достигнута раньше данного срока.