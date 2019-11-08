Анкара, 8 ноября, 2019, 15:08 — ИА Регнум. Военная операция «Источник мира» в Сирии может быть продолжена, если Турция посчитает это необходимым. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам на борту самолета во время возвращения из Венгрии, сообщает 8 ноября телеканал NTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

«Несомненно, — ответил Эрдоган на вопрос о том, возможно ли продолжение операции, — Мы не уйдем оттуда, пока последний террорист не покинет территорию».

Президент Турции заявил, что поддерживает целостность Сирии и не заинтересован в развале этой страны. Он также решил подчеркнуть, что в данном районе нет границ с Сирией ни у США, ни у России, ни у Ирана.

Как передавало ИА REGNUM, операция «Источник мира», которую Турция проводила на территории Сирии, была приостановлена после подписания 22 октября меморандума, между Москвой и Анкарой. Стороны договорились, что курдские военизированные подразделения, которые Турция считает террористическими, должны выйти из 30-километровой зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы.