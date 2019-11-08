Бишкек, 8 ноября, 2019, 11:54 — ИА Регнум. Более 10 человек пострадали при взрыве и пожаре в бишкекском кафе «Антошка», сообщает 8 ноября издание АКИPress со ссылкой на директора центра экстренной медицинской помощи Искандера Шаяхметова.

Скорая помощь

Отмечается, что все пострадавшие доставлены в больницу. Погибших нет. В результате происшествия ожоги лица получила девочка 10 лет, у двух мальчиков испуг, грудной ребенок с матерью получил ушиб.

Издание приводит уточненные данные, согласно которым в результате взрыва и пожара пострадали 15 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября на пересечении проспекта Чуй и бульвара Эркиндик в Бишкеке в кафе произошел взрыв. Очевидцы сообщают о том, что слышали три взрыва.