Пхеньян, 8 ноября, 2019, 04:53 — ИА Регнум. Выставка кроликов и дискуссия по работе с молодежью состоялись в КНДР, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Кролики

Сообщается, что мероприятие проходило 6−7 ноября в северокорейском Саривоне. В нём принимали участие работники Союза молодежи, Детского союза, а также школьники со всей Северной Кореи. На выставке были представлены кролики, выращенные школьниками из разных областей страны.

«Затем на дискуссии опубликованы успехи и опыт о повышении прибавки в весе кроликов, и о том, что приняли ветеринарные и противоэпидемические меры и сократили процент падежа, а также уготовили материальную базу, включая оборудование обработки кормов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября глава минсельхоза Бурятии Даба-Жалсан Чирипов заявил о намерениях республики провести масштабные курсы по изготовлению бумаги из шкур овец и коз. По его мнению, освоение производства такой бумаги поможет развить сельское хозяйство в регионе.