Вашингтон, 8 ноября, 2019, 04:40 — ИА Регнум. Представители Республиканской партии США в Сенате запросили у госсекретаря Майка Помпео документы по деятельности Джо Байдена на Украине в его бытность вице-президентом страны, сообщает газета Politico.

Cerkva.info Джозеф Байден и Филарет (Михаил Денисенко)

Запрос госдепартаменту направили главы юридического комитета и комитета по нацбезопасности Сената Конгресса США республиканцы Чак Грассли и Рон Джонсон. Отмечается, что сенаторы в запросе попросили в том числе и документы по деятельности сына Байдена на Украине в руководстве компании Burisma.

«Для полноты понимания, какие действия предпринимала администрация Барака Обамы для того, чтобы политические решения по Украине и Burisma не зависели от финансовых интересов семьи Байдена, просим предоставить информацию не позднее 20 ноября», — говорится в письме.

Демократы считают, что соответствующим запросом республиканцы просто хотят отвлечь внимание от импичмента президента США Дональда Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощница вице-президента США Майка Пенса Джениффер Уильямс заявила, что в июле Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским обсуждал темы внутренней политики, а не внешней. При этом она подчеркнула, что Пенс в её присутствии ни разу не заводил разговор о возможном расследовании в отношении Джо Байдена.