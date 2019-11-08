Петропавловск-Камчатский, 8 ноября, 2019, 04:35 — ИА Регнум. На Камчатке 12% получателей Дальневосточных гектаров планируют развивать туризм. По данным Минвостокразвития РФ, граждане, ставшие обладателями ДВ-гектаров, намерены открывать новые туристические маршруты, турбазы, строить этнографический центр. Свои гектары легенды самой продолжительной гонки на собачьих упряжках «Берингия» Николай и Валентин Левковские взяли несколько лет назад и успешно развивают на них туристические услуги, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Минвостокразвития РФ Легендарные каюры Камчатки Левковские развивают туризм на ДВ-гектарах

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Сегодня услуги туристического центра «Хальч», что в переводе с языка ительменов означает «Вперед», привлекает туристов со всей России. В центре предлагают маршруты выходного дня, знакомят с культурой ительменов.

На гектарах Левковских построен питомник ездовых собак, в котором живут 44 питомца. Это две полноценные команды. Хозяева готовят их к выхода на гонку «Берингия — 2020».

Как сообщало ИА REGNUM, туроператоры Камчатки просят власти навести порядок в сфере туризма из Китая. По данным «Ассоциации туроператоров Камчатки», большинство туристов из КНР въезжают на полуостров нелегально. Их принимают неквалифицированные и тоже нелегальные турфирмы, основанные китайскими гражданами, торгующими на рынках. Туристы из КНР выкладывают в сеть кадры с охотничьими трофеями. Однако лицензии им на Камчатке ни разу не продавались.