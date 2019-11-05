Петропавловск-Камчатский, , 08:40 — REGNUM Ассоциация туриндустрии Камчатки бьёт тревогу: с ростом потока туристов из Китая на полуостров возникли такие проблемы, решать которые экстренно должны спецслужбы и правительство. Но решать их никто не торопится, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На Камчатке всегда рады туристам. Даже президент России Владимир Путин назвал полуостров «настоящим бриллиантом». Туроператоры рады тому, что турпоток из КНР на Камчатку растет. Но вместе с ростом турпотока стали расти и проблемы, решать которые, по мнению председателя правления «Ассоциации туриндустрии Камчатки» Ирины Седовой, необходимо незамедлительно. Иначе и до беды недалеко.

«Проблема, конечно, не в тех туристах, которые уважают российские законы и приезжают в соответствии с их требованиями. Проблема в нелегальных туристах. Многие туристы из КНР въезжают в России через Владивосток, по электронным визам. По закону они находиться могут только на территории Приморского края. А они спокойно летят на Камчатку. Здесь их встречают их земляки — китайцы, которые работают у нас на рынках, а нелегально подрабатывают туроператорами. Они расселяют их по квартирам, совершенно без какого-либо контроля со стороны миграционной службы и ФСБ. А как они водят такие группы по Камчатке! Мы с ужасом наблюдали: подводят группу к подножию вулкана и говорят — дальше идите «туда». «Туда» это по дикой камчатской природе, с голодными медведями, опасными участками! Это удивительно, что до сих пор не произошло какого-нибудь несчастья. Но это, как мы все понимаем, до поры до времени.

И, наконец, Камчатка — район с ограниченным посещением. Здесь разрешения на походы согласовываются с ФСБ. Легальные операторы согласовывают. А нелегалы — нет. А если зайти в китайский интернет, то там можно прочитать рекламу этих нелегальных, с позволения сказать, гидов — китайцев, они же торговцы с рынка, которые за свою туристическую деятельность не платят ни копейки налогов и подвергают риску жизни туристов. Они пишут, что только они покажут все красоты Камчатки, они самые честные, они самые лучшие, а российские туроператоры на Камчатке ничего хорошего и интересного не покажут. Почему на весь этот беспорядок власти закрывают глаза — мы не знаем», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Ирина Седова.

На прошедшем недавно съезде камчатских предпринимателей была принята резолюция, в которой представители бизнес-сообщества потребовали от властей навести порядок в туристической сфере. Один из пунктов резолюции содержит предложение о создании на Камчатке туристической полиции, которая и могла бы заняться решением множественных проблем, которые с ростом турпотока только нарастают.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Камчатку посетили 2582 туриста из КНР. Это в два раза больше, чем в 2017 году. Но власти учитывают только тех туристов, которые въезжают на полуостров официально и от которых экономика региона получает пользу. Тех же, кто едет нелегально, никто, похоже, не считал.