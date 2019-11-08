Пилот, обучавший в полёте девушку «рулить» самолётом, отстранён от работы
Якутск, 8 ноября, 2019, 04:23 — ИА Регнум. Пилота авиакомпании «ИрАэро», который во время полёта из Якутска в Саккырыр передал знакомой девушке управление самолётом Ан-24, отстранили от работы до завершения следствия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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«Руководством «ИрАэро» принято решение отстранить предполагаемого виновника от работы до получения конечных итогов расследования», — сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
По факту происшествия в полёте возбуждено уголовное дело.
Как сообщало ИА REGNUM, в Сеть попало видео, где видно, как пилот обучает сидящую за штурвалом женщину управлять самолётом. На борту в этот момент находились пассажиры.
Позднее было установлено, что «пилот» — 33-летняя женщина, не имеющая допуска к управлению воздушным судном.