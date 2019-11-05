Иркутск, , 13:19 — REGNUM Следователи начали проверку информации из соцсетей о том, что пилот авиакомпании «ИрАэро» посадил за штурвал самолёта Ан-24 знакомую девушку. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

Отмечается, что инцидент произошёл 31 августа 2019 года в воздухе над Якутией. В ходе полёта лётчик допустил к управлению самолётом 33-летнюю девушку, не имеющую допуска к управлению и осуществлению пассажирских перевозок.

«В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в управлении.