Махачкала, 8 февраля, 2018, 15:26 — ИА Регнум. Комиссия Генпрокуратуры России выявила многочисленные нарушения в деятельности управлений Росприроднадзора и Росреестра по Республике Дагестан. Об этом сообщили 8 февраля в пресс-службе ведомства.

По данным надзорного органа, деятельность Росприроднадзора Дагестана не была нацелена на профилактику и пресечение экологических правонарушений.

«Ежегодно в атмосферу республики от стационарных источников и автотранспорта выбрасывается около 200 тыс. тонн загрязняющих веществ, в Каспийское море и объекты питьевого водоснабжения сбрасывается более 100 млн. куб. м канализационных отходов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечены нарушения в сфере обращения с отходами в республике. На территории региона действует свыше 440 незаконных объектов размещения отходов и свалок. Результатом нарушений природоохранного законодательства в республике являются факты массовых заболеваний населения. Так, в январе 2018 года свыше 30 жителей поселка Ленинкент Кировского района Махачкалы получили инфекционные отравления.

«Управлением при наличии оснований не ставится вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности, отсутствует контроль за исполнением предписаний об устранении нарушений закона, допускается незаконное прекращение дел об административных правонарушениях», — констатировали в ведомстве.

Также комиссия проверила исполнение Росреестром Дагестана законодательства России о госрегистрации недвижимости.

«Установлено, что на фоне незаконного предоставления объектов недвижимости и земельных участков управлением не обеспечивается должный уровень правовой экспертизы сделок, что влечет незаконную регистрацию прав», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также комиссия вскрыла многочисленные случаи незаконной регистрации прав договоров купли-продажи нежилых помещений и земельных участков.

«По указанным фактам Генеральной прокуратурой Российской Федерации инициировано направление материалов в следственные органы для уголовного преследования виновных лиц по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ст. 293 УК РФ (халатность)», — отметили в пресс-службе.

Для исправления ситуации заместитель Генерального прокурора РФ Иван Сыдорук внес руководителям Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Артему Сидорову и Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Виктории Абрамченко представления, в которых ставится вопрос об ответственности руководителей управлений Росприроднадзора и Росреестра Дагестана и иных должностных лиц этих ведомств.

Напомним, в январе 2018 года в Дагестане начала работать спецкомиссия, проверяющая состояние законности в республике.

8 февраля в республику прибыл председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Его визит связывают с масштабными проверками, в которых участвуют представители правоохранительных ведомств из федерального центра.

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Добавим, 5 февраля в Махачкале были задержаны врио премьер-министра республики Дагестан Абдусамад Гамидов, заместители главы правительства региона Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования Шахабас Шахов.

Чиновникам предъявлено обвинение в мошенничестве и нанесении многомиллионного ущерба региональному бюджету.

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