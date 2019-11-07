Москва, 7 ноября, 2019, 20:58 — ИА Регнум. Снижение доли долларовых запасов в Фонде национального благосостояния планирует Минфин РФ, сообщает 7 ноября Reuters.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Эти планы будут, по данным источника агентства, реализованы в будущем году. Таким образом будет сокращена зависимость российской экономики от американской валюты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 ноября российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что планируется направить часть средств ФНБ на региональные проекты — «для роста экономики».

Читайте подробнее:Силуанов пообещал поделиться сбережениями ФНБ с регионами