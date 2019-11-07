Омск, 7 ноября, 2019, 19:17 — ИА Регнум. В 2020 году XVII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдёт в Казахстане, в городе Кокчетав, являющемся административным центром Акмолинской области. Такое предложение выдвинул сегодня, 7 ноября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на XVI российско-казахстанском форуме в Омске.

Kremlin.ru Касым-Жомарт Токаев

По его словам, темой форума в 2020 году должно стать сотрудничество в области экологии.

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Как сообщало ИА REGNUM, XVI Форум межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана прошёл 6−7 ноября в столице Омской области — городе Омске. В нём приняли участие президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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