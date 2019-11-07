Санкт-Петербург, 7 ноября, 2019, 19:08 — ИА Регнум. Реновация исторических кварталов Нарвской заставы — уникального места вблизи центра Петербурга — приведет к уплотнительной застройке и утрате ценной исторической среды. Об этом заявили 7 ноября несколько членов рабочей группы по вопросам сохранения исторического центра, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ирина Смирнова Нарвские ворота. Санкт-Петербург

Напомним, большинством голосов группа поддержала предложение компании «СПб Реновация» продлить право на снос этих кварталов до 2023 года. Поправку теперь могут включить в закон №820 о зонах охраны.

«Это чистая уплотниловка, никакой реновации реально не будет никогда. Этот квартал никакими способами невозможно реновировать за счет частного бизнеса», — заявил депутат ЗакСа Алексей Ковалев («Справедливая Россия»).

Квартал строился в СССР как образец советского быта, с фабрикой-кухней. К нему должно быть особое отношение с использованием федеральных и региональных денег как к памятнику попытки «построения нового общества», полагает депутат.

«Чем скорее мы закончим игры вокруг этого квартала, тем лучше», — убежден Ковалев. В рамках предварительного этапа работ «СПб Реновация» собирается построить четыре новых здания на месте пяти снесенных и расселенных.

«Сейчас на месте пяти домов они построят нечто высотное, потом скажут, что не успели, надо еще пять. Это будет тянуться без конца», — полагает Ковалев.

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Против такого решения выступил и председатель регионального отделения ВООПИиК Александр Кононов, который сообщил, что на экспертов и чиновников по этому вопросу оказывали «давление». Кононов полагает, что на месте Нарвской заставы вместо домов в удручающем состоянии можно было бы — с сохранением облика — построить элитное жилье, в том числе и для судей Верховного суда, которых собираются перевозить в Петербург.

«Что такое Нарвская застава? Это действительно город-сад, это действительно воплощенная идея. Квартал рядом с центром. Сделайте элитные таун-хаусы — вперед. Там все зеленое, малоэтажная застройка. Сделайте, выселите этих несчастных людей, реконструируйте с сохранением внешнего облика среды. Все скажут спасибо. Но для этого нужна совершенно другая концепция. Не реновация, которая ставит точечные 11-этажные дома. Это абсолютно элитная зона, мы ее потеряем. У нас нет рядом с центром на будущее больше других таких кварталов. Из этого вообще можно сделать шедевр. Судей [поселить]. Но с этим действительно нужно работать, а не просто прийти и поставить высотные здания. Ну и чего? У нас будет очередное Купчино рядом с Нарвскими воротами», — сказал Кононов.

Впрочем, признал он, такое решение требует больше интеллектуальных и финансовых затрат. «Мы эту среду в общем загубим», — подвел черту эксперт.

Депутат Заксобрания Максим Резник («Партия роста») считает, что принятие поправки «СПб Реновации» будет означать «необоснованное и грубое вмешательство» в законодательный процесс.

«Такая жирная клякса, связанная с грубым, я считаю, политическим — я не вижу других оснований — давлением, не позволяет мне поддерживать [поправку]», — сказал Резник.