Омск, 7 ноября, 2019, 18:11 — ИА Регнум. Подходит к концу XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Как сообщает сайт Кремля, 7 ноября в Омске состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Флаги России и Казахстана перед входом в Экспоцентр, Омск

Владимир Путин напомнил, что впервые Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана был проведён именно в Омске — в 2003 году. А теперь он проводится на регулярной основе.

«Оно (мероприятие — российско-казахстанский форум, прим. ИА REGNUM) проводится у нас на регулярной основе, и любопытно, что в 2003 году именно в Омске эти мероприятия и начались. В этом смысле есть определённый символизм в нашей сегодняшней встрече», — подчеркнул президент России.

По его словам, отношения между Россией и Казахстаном «развиваются успешно».

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Владимира Путина и омичей за гостеприимство.

Как сообщало ИА REGNUM, XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана прошёл 6−7 ноября в Омске. Следующий форум должен пройти в 2020 году в Казахстане. Предполагается, что его темой станет сотрудничество в области экологии.

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