Тверь, 7 ноября, 2019, 15:09 — ИА Регнум. Восстановить участки дорог, повреждённые паводком, в кратчайшие сроки поручил губернатор Тверской области Игорь Руденя в ходе инспекционной поездки в Вышневолоцкий городской округ 7 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства области. Глава региона провёл выездное совещание, на котором обсуждался ход восстановительных работ в регионе после сильных ливней. Губернатор поручил восстановить все дороги, повреждённые водой, в течение недели.

Пресс-служба правительства Тверской области Игорь Руденя провёл выездное совещание по восстановлению дорог после паводка

«Наша задача — реально оценить обстановку и в кратчайшие сроки с использованием современных технологий восстановить дорожное полотно и систему пропуска воды. В процессе проведения работ необходимо обеспечить транспортное сообщение населённых пунктов и бесперебойную работу экстренных служб. Согласовать временные маршруты скорой помощи, МЧС, полиции, школьных автобусов, обеспечить снабжение местных жителей продуктами питания», — поручил Игорь Руденя.

Как сообщало ИА REGNUM, 4−6 ноября на Тверскую область обрушился сильный циклон с порывистым ветром, дождями были размыты участки дорог в Лихославльском районе, Весьегонском муниципальном округе, Удомельском, Кашинском и Вышневолоцком городских округах региона. Глава региона осмотрел аварийный участок дороги «М-10-Гирино» под Вышним Волочком и поручил создать оперативную группу по его восстановлению.