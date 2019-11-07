Задача – восстановить дороги в кратчайший срок: тверской губернатор Руденя
Тверь, 7 ноября, 2019, 15:09 — ИА Регнум. Восстановить участки дорог, повреждённые паводком, в кратчайшие сроки поручил губернатор Тверской области Игорь Руденя в ходе инспекционной поездки в Вышневолоцкий городской округ 7 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства области. Глава региона провёл выездное совещание, на котором обсуждался ход восстановительных работ в регионе после сильных ливней. Губернатор поручил восстановить все дороги, повреждённые водой, в течение недели.
Как сообщало ИА REGNUM, 4−6 ноября на Тверскую область обрушился сильный циклон с порывистым ветром, дождями были размыты участки дорог в Лихославльском районе, Весьегонском муниципальном округе, Удомельском, Кашинском и Вышневолоцком городских округах региона. Глава региона осмотрел аварийный участок дороги «М-10-Гирино» под Вышним Волочком и поручил создать оперативную группу по его восстановлению.