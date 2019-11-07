Москва, 7 ноября, 2019, 14:56 — ИА Регнум. Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Московской области участвовали в торжественном марше в честь 78-й годовщины военного парада на Красной площади, состоявшегося 7 ноября 1941 года.

Пресс-служба Регионального штаба ОНФ в Московской области 1

Наряду с пешими колоннами, маршем по Красной площади прошла боевая техника времен Великой Отечественной войны, в том числе танки из подмосковного Музея отечественной военной истории Падиково.

«Наш музей на марш привез два вида техники — танки Т-34 и «Зверобой». У каждой машины был свой экипаж, одетый в военную форму тех лет <…> Технику на Красную площадь привозим заблаговременно в сопровождении ГИБДД», — рассказал член регионального штаба ОНФ в Московской области, участник марша Владимир Чурилин.

Всего по главной площади страны прошли 40 боевых машин времен войны. Все желающие могут увидеть их сегодня до 17:00, отметили в пресс-службе подмосковного отделения ОНФ.