Омск, 7 ноября, 2019, 14:41 — ИА Регнум. Самолёт президента РФ Владимира Путина приземлился в Омске. Об этом сообщили омские СМИ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Флаги России и Казахстана

Также сообщается, что в Омск уже прилетел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября в Омске проходит XVI Форум межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана. Запланирована встреча глав двух государств. Они обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня.

Читайте также: Путин и президент Казахстана проведут переговоры в Омске